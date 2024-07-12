Минобороны РФ сообщило о тактических занятиях комплексов "Ярс" дивизии РВСН

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" Тейковского ракетного соединения (Ивановская область) в ходе тактических занятий сменили полевые позиции и отработали противодействие диверсионным формированиям во время марша, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Стратегические ракетчики отработали вопросы свертывания пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" и машин обеспечения боевого дежурства, совершения марша со сменой полевых позиций, рассредоточения агрегатов, кроме того, организации маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении.

По информации министерства, на марше были отработаны вопросы активного противодействия условным диверсионным формированиям с выполнением вводных по их своевременному обнаружению, блокированию и уничтожению.

"В общей сложности подразделения Тейковского соединения отработали несколько десятков вводных", - добавили в оборонном ведомстве.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. Предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.