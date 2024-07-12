РФ приостановит японский промысел морской капусты в районе курильского острова Сигнальный

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия с 15 июля приостановит японский промысел морской капусты в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды на время ремонтных работ на маяке, сообщили в МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что японские рыбаки добывают морскую капусту в российском территориальном море в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды в соответствии с двусторонним соглашением от 1981 года.

"Недавно японская сторона по дипломатическим каналам в Москве и Токио запросила информацию в связи с "отключением света" на маяке, расположенном на данном острове. При этом сообщений о неисправности от других участников судоходства в этом районе не поступало", - отмечается в сообщении.

На Смоленской площади добавили, что от России "потребовали" возобновить стабильную работу маяка "для обеспечения безопасного мореплавания, в том числе осуществляемой в этом районе японскими рыбаками добычи морской капусты".

"В связи с этим российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов приняла решение приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке", - сообщили в МИД РФ.