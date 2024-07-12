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Путин подписал закон о поправках в бюджет РФ на 2024 год

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2024 год.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портал правовой информации.

Закон содержит поправку о выделении дополнительно 650 млн рублей на субсидии образовательным организациям в странах СНГ. Как пояснял глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, речь идет о финансировании славянских университетов в странах СНГ.

Согласно принятому во втором и третьем чтении документу, общий объем доходов федерального бюджета на 2024 г. уменьшится на 2,8 млрд руб., или на 0,01%, и составит 35,063 трлн руб. (18,3% ВВП). Общий объем расходов увеличивается на 522 млрд руб., или на 1,4%, и составит 37,183 трлн руб. (19,4% ВВП). Дефицит федерального бюджета увеличивается на 524,7 млрд руб. и составит 2,12 трлн руб., или 1,1% ВВП вместо утвержденных ранее 0,9% ВВП.

Нефтегазовые доходы в 2024 г. уменьшатся на 519 млрд руб. и прогнозируются в сумме 10,985 трлн руб., при этом ненефтегазовые доходы в 2024 г. увеличиваются на 516,2 млрд руб., их объем составит 24,077 трлн руб.

Снижение ожидаемого поступления нефтегазовых доходов по сравнению с параметрами, учтенными при формировании бюджета, обусловлено сокращением прогноза поступлений по налогу на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, НДПИ на природный газ, от вывозных таможенных пошлин на углеводородное сырье, а также увеличением возмещения акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку. При этом увеличение прогноза поступления отдельных нефтегазовых доходов обусловлено увеличением прогноза поступления по НДПИ на нефть и на газовый конденсат.

В принятом законе учтены поступления от доходов, которые ранее не прогнозировались, в общем объеме 173,1 млрд рублей, из них 105,3 млрд руб. доходов от перечисления части прибыли Банка России в связи с ее получением по итогам 2023 г.; прочие неналоговые доходы в части компенсационного платежа, связанного с выполнением соглашений о разделе продукции (СРП), в сумме 51,6 млрд руб., а также налог на сверхприбыль в размере 5,1 млрд руб.

Новые параметры бюджета основаны на прогнозе ВВП в текущем году в объеме 191,437 трлн руб. и инфляции в 5,1% (ранее 179,956 трлн руб. и 4,5%).

Владимир Путин
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