Песков предупредил о необходимости ответа на размещение в Европе дальнобойных ракет США

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - России в ответ на размещение американских дальнобойных ракет в Европе придется определять в качестве целей своих ракет эти европейские точки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно. Это же всегда была такая парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты, разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве целей определяла для наших ракет эти европейские точки", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого он разместил в своем телеграм-канале.

Так он ответил на вопрос, придется ли России в ответ на планы размещения американских дальнобойных и гиперзвуковых ракет в Германии направлять траекторию своих ракет по этим целям.

Песков обратил внимание, что складывается парадоксальная ситуация - "Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна - в прицеле американских ракет, находящихся в Европе". "Мы уже все это проходили, это все уже было. У нас хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств", - сказал Песков.

На реплику о том, что многие могут заметить, что прошлое противостояние закончилось распадом Советского Союза, он сказал: "И Европа сейчас трещит по швам, для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно, отвечу я им".