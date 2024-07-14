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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 19:29

Поезда задерживаются из-за непогоды в Брянской области

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Ряд пассажирских поездов задерживаются из-за ухудшения погодных условий в Брянской области, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

В частности, с опозданием следуют пассажирские поезда № 473 Смоленск- Симферополь, № 86 Климов-Москва, № 302 Минск - Адлер.

Время опоздания составляет от 40 мин до 3 час. 40 минут, отмечается в сообщении.

Также задерживаются несколько пригородных поездов на участках Унеча - Новозыбков, Липовская - Жуковка, Брянск-Орловский - Брянск-Льговский.

Принимаем все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов, отметили в МЖД.

В настоящее время в ряде регионов Центральной России идут ливневые дожди.

Брянская область МЖД
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