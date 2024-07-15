Суд в Приморье подтвердил решение о продлении лечения шамана Габышева

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому якутский шаман Александр Габышев останется в психиатрической больнице специализированного типа, сообщил "Интерфаксу" представитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края.

"На выездном судебном заседании Приморский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрел материал в отношении Габышева. По результатам рассмотрения постановление Уссурийского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в середине мая Уссурийский районный суд в Приморье отказал в переводе Габышева на более мягкое лечение, в психиатрический стационар общего режима. Защита шамана обжаловала это решение в краевом суде.

В марте 2019 года Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Шамана несколько раз задерживали, в результате он окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Ранее шаман также находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года его перевели в психиатрическую больницу в приморском Уссурийске, срок лечения несколько раз продлевался.