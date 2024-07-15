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Военным передали партию модернизированных дальних перехватчиков МиГ-31

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Нижегородский авиазавод "Сокол" передал Минобороны РФ партию отремонтированных и модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в понедельник.

"Филиал ПАО "ОАК" - Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (ПАО "ОАК" входит в госкорпорацию "Ростех") произвел отправку Минобороны России первых в этом году партий самолетов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию", - говорится в сообщении.

"Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу", - сказали в пресс-службе.

По их данным, после проведения комплекса наземных и летных испытаний, самолеты отправлены к местам постоянного базирования.

"Модернизированные самолеты МиГ-31 обладают высокими боевыми характеристиками и способны успешно решать задачи в современных условиях", - заявили в ОАК.

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound - "Лисья гончая") - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

В настоящее время Вооруженные силы России получают модернизированные МиГ-31БМ. Как сообщалось, этот истребитель в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал".

МиГ-31 Минобороны РФ ОАК
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