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Площадь пожара в Коктебеле выросла в десять раз до 20 га

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Площадь возгорания сухой растительности в поселке Коктебель в Крыму возросла до 20 гектаров, сообщили в понедельник в МЧС России.

"В поселке городского типа Коктебель горит сухая растительность на 20 га", - сказано в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что над ликвидацией пожара работают свыше 100 специалистов, привлечены 23 единицы техники и вертолет Ми-8. К месту направлена дополнительная аэромобильная группировка в составе 40 человек и шести единиц техники.

О возгорании сухой растительности в Коктебеле на ул.Блока в МЧС сообщили ранее в понедельник. По первоначальной информации площадь пожара составляла 2 гектара. В нескольких сотнях метров от этого места проходят границы Карадагского природного заповедника.

Крым Коктебель
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