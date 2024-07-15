Площадь возгорания травы в крымском поселке Коктебель возросла до 30 гектаров

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Площадь ландшафтного пожара в поселке Коктебель (Феодосия, республика Крым) возросла с 20 до 30 гектаров, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 га", - говорится в сообщении.

О возгорании сухой растительности в Коктебеле в МЧС сообщили ранее в понедельник. По первоначальной информации площадь пожара составляла 2 гектара, позднее она увеличилась до 20 гектаров.

Для ликвидации возгорания привлекли 278 человек, 28 единицы техники и вертолет Ми-8 МЧС. Еще один вертолет Ми-8 для тушения огня предоставила Росгвардия, сообщили в пресс-службе Южного округа ведомства. В МЧС уточнили, что тушение осложняется жаркой погодой и порывистым ветром.

В нескольких сотнях метров от данного места проходят границы Карадагского природного заповедника.