Алиханов объяснил снижение выплавки стали сокращением экспорта сортового проката

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Незначительное снижение выплавки жидкой стали, которое наблюдается с начала 2024 года, обусловлено сокращением экспортных поставок сортового проката, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга с участием президента Владимир Путин.

Министр отметил, что на внутреннем рынке государство продолжает системно формировать емкий спрос на металлопродукцию за счет реализации масштабных инфраструктурных строек, в том числе тех, которые закладываются в новые национальные проекты.

"С учетом этого металлургические компании наращивают вложения в создание новых высокотехнологичных производств и экологизацию действующих мощностей", - добавил Алиханов.

По данным Росстата, в январе-мае производство стального проката в стране упало на 2,8%, до 25,9 млн тонн. Объемы выпуска чугуна в январе-мае составили 21,7 млн тонн чугуна, что на 5,1% меньше показателя годом ранее.