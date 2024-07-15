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Алиханов объяснил снижение выплавки стали сокращением экспорта сортового проката

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Незначительное снижение выплавки жидкой стали, которое наблюдается с начала 2024 года, обусловлено сокращением экспортных поставок сортового проката, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга с участием президента Владимир Путин.

Министр отметил, что на внутреннем рынке государство продолжает системно формировать емкий спрос на металлопродукцию за счет реализации масштабных инфраструктурных строек, в том числе тех, которые закладываются в новые национальные проекты.

"С учетом этого металлургические компании наращивают вложения в создание новых высокотехнологичных производств и экологизацию действующих мощностей", - добавил Алиханов.

По данным Росстата, в январе-мае производство стального проката в стране упало на 2,8%, до 25,9 млн тонн. Объемы выпуска чугуна в январе-мае составили 21,7 млн тонн чугуна, что на 5,1% меньше показателя годом ранее.

Росстат Антон Алиханов Владимир Путин Минпромторг
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