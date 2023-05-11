"Северсталь" отметила квартальный прирост потребления стали в стране на 6%

Потребление стали в машиностроительной отрасли упало на 11% в годовом измерении

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года емкость рынка металлопроката в России снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 11,15 млн тонн, говорится в обзоре, подготовленном "Северсталью". При этом квартальный прирост металлопотребления составил 6%.

Как сообщил ранее Росстат, Россия в январе-марте произвела 15,7 млн тонн стального проката, по оценкам World Steel Association, в I квартале в России было выпущено 18 млн тонн стали.

Наиболее существенное падение (-11%) к I кварталу 2022 года продемонстрировала машиностроительная отрасль. Согласно обзору "Северстали", металлопотребление сектора снизилось до 1,11 млн тонн на фоне ухода иностранных компаний с российского рынка и сохраняющихся проблем обеспечения комплектующими, при этом падение наблюдалось во всех сегментах относительно уровня прошлого года, кроме тяжелого машиностроения.

Снижение объемов металлопотребления в ТЭК на 9% (до 1,3 млн тонн) было обусловлено "временным снижением потребности в трубах большого диаметра со стороны нефтегазовой госкорпорации". В "Северстали" отмечают, что в перспективе последующих периодов рост спроса со стороны других компаний может частично компенсировать этот спад, "однако отсутствие определенности в дальнейшем развитии газотранспортной системы и снижение добычи углеводородов не позволяют дать однозначный прогноз".

Просадка потребления со стороны строительного сегмента составила 1% (до 8,75 млн тонн) из-за замедления темпов массового жилого строительства и стагнации в нежилом строительстве. Однако при этом продолжается плановая реализация инфраструктурных проектов, торговые и трубные предприятия активно пополняют складские запасы в ожидании роста сезонного спроса.

"В настоящий момент мы отмечаем негативные тенденции в массовом жилом строительстве: доля непроданного жилья в объемах стройки достигла исторического максимума за последние несколько лет параллельно с сокращением объема выданных кредитов. В сегменте торговой и офисной недвижимости наблюдается стагнация и рост доли вакантных площадей", - сказал директор по маркетингу "Северстали" Дмитрий Максимов, добавив, что основными драйверами металлопотребления в строительной отрасли остаются государственная поддержка реализации инфраструктурных проектов, стабильный интерес к складской недвижимости и спрос на индивидуальное жилое строительство, в т.ч. при поддержке специальных ипотечных банковских программ.

"Северсталь" ожидает восстановления в сегменте машиностроения на фоне развития легкового автопрома, спроса на грузовые авто в связи с реализацией инфраструктурных проектов, а также растущей потребности в вагонах.