"Прямая линия" с Путиным планируется зимой в совмещенном формате

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - "Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет зимой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прямая линия" будет зимой", - сказал Песков журналистам.

"Ближе к Новому году будет итоговое информационное мероприятие. Мы пока исходим, что это будет совмещенный формат", - добавил он.

В 2023 году совместная большая пресс-конференция и "Прямая линия" президента РФ Владимира Путина состоялась 14 декабря. Она продолжалась более четырех часов.