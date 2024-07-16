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"Прямая линия" с Путиным планируется зимой в совмещенном формате

"Прямая линия" с Путиным планируется зимой в совмещенном формате
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - "Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет зимой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прямая линия" будет зимой", - сказал Песков журналистам.

"Ближе к Новому году будет итоговое информационное мероприятие. Мы пока исходим, что это будет совмещенный формат", - добавил он.

В 2023 году совместная большая пресс-конференция и "Прямая линия" президента РФ Владимира Путина состоялась 14 декабря. Она продолжалась более четырех часов.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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