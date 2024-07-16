Что произошло за день: вторник, 16 июля

Отключение энергии на юге России, заочный приговор Марку Фейгину, отставка правительства Франции, открытие объездов Твери и Тольятти

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На юге России ввели графики отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС: энергоблок отключился автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. Временные ограничения коснулись, в частности, Пятигорска и Сочи. Подача электроэнергии в Батайске, Таганроге и Ростове-на-Дону восстановлена. От электроснабжения временно отключают населенные пункты юга, востока и предгорного Крыма для снижения нагрузки на сети.

- "Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет зимой в совмещенном формате.

- Суд в Москве заочно приговорил экс-адвоката Марка Фейгина (признан в России иноагентом) к 11 годам колонии за фейки о ВС РФ.

- Крым делегирует новых сенаторов от региона - участника СВО Героя России Юрия Нимченко и шахматиста Сергея Карякина.

- Сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут с 24 июля по 6 августа подать заявки на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва. До 11 августа компании необходимо отправить списки в Минцифры через Госуслуги, до 31 августа министерство передаст их в Минобороны, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

- Президент Франции принял во вторник отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства. Атталь и кабинет министров будут пока обеспечивать выполнение текущих дел до назначения нового состава правительства.

- Президент Финляндии подписал закон об отказе беженцам во въезде и о возможной депортации мигрантов. Ранее власти говорили, что вступление в силу этого закона позволит открыть пункты пропуска через финляндско-российскую границу.

- Открыто движение по автодорожным обходам Твери и Тольятти. Обход Твери входит в состав скоростной платной автотрассы М-11 "Нева" от Москвы до Санкт-Петербурга.