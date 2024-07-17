Совфед ободрил закон о порядке использования "сиротских" объектов авторских прав

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о порядке использования так называемых "орфанных" или "сиротских" объектов авторских и смежных прав, правообладатели которых неизвестны.

Закон регулирует проблему произведений, срок охраны которых предположительно не истек, но разрешение на их использование получить невозможно из-за того, что неизвестен их автор или правообладатель. В ряде случаев неизвестно даже имя автора, а если оно известно, то невозможно установить, жив ли он, есть ли у него наследники или иные правопреемники, не удается установить их место жительства, почтовый адрес или другие способы связи с ними, говорится в сопроводительных документах к закону.

В последнее время ситуация усугубляется широким использованием произведений в электронной форме и в интернете, указывается в пояснительной записке. Отмечается, что при попытках оцифровать библиотечные или архивные фонды, хранящиеся в виде печатных книг или фонограмм, аудиовизуальных произведений, записанных на материальных носителях, организации сталкиваются с тем, что более 50% таких фондов могут быть отнесены к упомянутой категории произведений, сообщается в пояснительной записке.

Согласно закону, лицу, заинтересованному в использовании такого объекта, уполномоченной организацией будет выдаваться на это разрешение в виде неисключительной возмездной лицензии.

Данная организация, получив заявление лица, претендующего на использование такого объекта авторских или смежных прав, должна совершить ряд действий по проверке того, действительно ли автор или иной правообладатель объекта неизвестен, в том числе и по проверке того, что заявитель, прежде чем обратиться к ней, принимал надлежащие меры по установлению или поиску правообладателя.

Кроме того, организация будет обязана разместить объявление о поиске этого лица на своем официальном сайте в интернете. По истечении 30 рабочих дней со дня размещения объявления, если автор или иной правообладатель не будет установлен или найден, аккредитованная организация вправе внести сведения об объекте авторских или смежных прав в реестр.

Также организация заключает с заявителем лицензионный договор на условиях предоставления неисключительной возмездной лицензии, рассчитав предварительно размер вознаграждения, причитающегося автору или иному правообладателю. Лицензиат должен перевести соответствующее вознаграждение на указанный аккредитованной организацией номинальный счет, на котором денежные суммы, причитающиеся неизвестным правообладателям, будут храниться до тех пор, пока указанные лица не будут найдены.

В законе также содержится норма, призванная не допустить нарушение прав верующих при регистрации товарных знаков с религиозной символикой.

Предусматривается, что особенности экспертизы обозначения с такой символикой, заявленного как товарный знак, устанавливаются Роспатентом.

Авторами закона стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатели комитетов по законодательству СФ и Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников.