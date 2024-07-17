Замглавы Минобороны РФ встретился в Москве с послом Ирака

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве состоялась встреча замминистра обороны РФ Александра Фомина с послом Ирака в России Хайдаром Аль-Азари, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом. Также состоялся обмен мнениями относительно перспектив урегулирования палестино-израильского конфликта", - заявили в Минобороны России.

"Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-иракского взаимодействия в указанных сферах", - сказали в ведомстве.