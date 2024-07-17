СФ одобрил закон о передаче врачами полицейским сведений об опасных психбольных

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий, что сведения о лицах, склонных к совершению общественно опасных действий, будут передаваться из медучреждений в полицию.

"С 1 марта 2025 года органы внутренних дел будут участвовать в наблюдении за страдающими психическими расстройствами с обостряющимися проявлениями. Критерии, по которым будет определяться склонность к совершению общественно опасных действий, установят в ходе диспансерного наблюдения. Порядок взаимодействия медицинских организаций и органов внутренних дел утвердят Минздрав и МВД", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале верхней палаты парламента.

Законом уточняются основания для передачи в органы внутренних дел информации, составляющей врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя.

К этим основаниям относятся: административный надзор за освобожденными из мест лишения свободы; участие в наблюдении за больными алкоголизмом или наркоманией людьми, опасными для окружающих, а также за лицами с психическими расстройствами, состоящими под диспансерным наблюдением из-за склонности к совершению общественно опасных действий; проверка сообщений о совершенных такими лицами преступлениях, правонарушениях и происшествиях, относящихся к компетенции полиции.

"По данным статистики, из числа лиц, которые относятся к группе активного диспансерного наблюдения, а у нас в стране их более 53 тыс., 72,5% совершали общественно опасные действия", - приводятся в сообщении слова первого замглавы комитета СФ по социальной политике Ольги Забраловой.