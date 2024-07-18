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Более 200 многоквартирных и 2 тыс. частных домов в Приморье остались без воды из-за аварии

Более 20 тыс. человек остались без света

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Отключение водоснабжения из-за аварии на водозаборе "Южный" произошло в 200 многоквартирных домах и 2 тыс. частных домовладений в Партизанском городском округе (Приморский край), сообщила в четверг региональная прокуратура.

"В 07:45 (00:45 по Москве) 18 июля произошла аварийная ситуация на водозаборе "Южный", что привело к отключению водоснабжения на территории Партизанского городского округа. Причина: повреждение высоковольтной линии в результате падения дерева", - говорится в сообщении.

Сейчас аварийные бригады работают над восстановлением подачи воды. Прокуратура проверит, как содержались объекты коммунальной инфраструктуры, и проследит за перерасчетом оплаты коммунальных услуг.

В экстренных службах сообщили, что, по предварительным данным, без света остались около 21 тыс. горожан.

Всего в Партизанском городском округе проживают более 39 тыс. человек.

Приморский край
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