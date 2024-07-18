В России учредят стипендии имени экс-председателя Верховного суда Лебедева

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти покойного председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

"Отмечая выдающийся вклад В.М.Лебедева в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки, постановляю: правительству Российской Федерации при участии Верховного Ссуда Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: а) учреждение стипендий имени В.М.Лебедева для студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (начиная с 2025 года)", - говорится в указе.

Кроме того, Верховному суду рекомендовано рассмотреть вопрос о присвоении имени Лебедева Российскому государственному университету правосудия.

Правительству Москвы рекомендовано рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лебедев, и о присвоении его имени скверу в столице.

Лебедев ушел из жизни 23 февраля 2024 года в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. Лебедев - доктор юридических наук, имел ряд государственных наград.