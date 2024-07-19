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В Киргизии на Пике Ленина погиб российский альпинист

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Киргизии на горной вершине Пик Ленина погиб российский альпинист Евгений Банников, сообщила журналистам родственница погибшего Наталья Банникова.

"Трагедия произошла 18 июля. Евгений Банников погиб при сходе лавины. Остальные члены группы не пострадали", - сказала Банникова.

По ее словам, сейчас идет эвакуация тела с места гибели до города Ош. После проведения судебно-медицинской экспертизы в Оше будет решаться вопрос о доставке тела в Златоуст или организации похорон на месте гибели.

Евгений Банников - российский поэт, композитор и альпинист. Долгое время он жил в Сатке, а с 2012 года проживал в Златоусте.

Пик Ленина находится в Ошской области на границе Киргизии и Таджикистана. Гора высотой 7134 м считается третьей по высоте в СНГ.

Ош Златоуст Киргизия Евгений Банников Ошская область Пик Ленина
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