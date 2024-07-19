Минюст РФ признал пианиста Евгения Кисина иноагентом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минюст РФ в пятницу пополнил реестр иноагентов: в него попали пианист Евгений Кисин, религиозный деятель Григорий Михнов-Вайтенко, активист Дмитрий Цибирев и бывший разведчик Юрий Швец.

В министерстве заявили, что Кисин, в частности, "выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, в том числе в рамках своей гастрольной деятельности, а также осуществлял перевод денежных средств в адрес Вооруженных сил Украины". Согласно сообщению, он "участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Михнов-Вайтенко "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", говорится в сообщении. Также он "выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранным источником", отмечает министерство.

Цибирев "призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах, выступал против специальной военной операции на Украине". Также, сообщает Минюст, он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов" и "взаимодействовал с представителем организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Швец "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации", заявляет Минюст. В сообщении также говорится, что он "выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", а также "призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении Российской Федерации, передаче российских активов для финансирования Украины".

По данным Минюста, Кисин и Швец проживают за пределами РФ.

Из реестра в связи с ликвидацией исключена некоммерческая организация - фонд "Правовая инициатива".