Поиск

Минюст РФ признал пианиста Евгения Кисина иноагентом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минюст РФ в пятницу пополнил реестр иноагентов: в него попали пианист Евгений Кисин, религиозный деятель Григорий Михнов-Вайтенко, активист Дмитрий Цибирев и бывший разведчик Юрий Швец.

В министерстве заявили, что Кисин, в частности, "выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, в том числе в рамках своей гастрольной деятельности, а также осуществлял перевод денежных средств в адрес Вооруженных сил Украины". Согласно сообщению, он "участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Михнов-Вайтенко "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", говорится в сообщении. Также он "выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранным источником", отмечает министерство.

Цибирев "призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах, выступал против специальной военной операции на Украине". Также, сообщает Минюст, он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов" и "взаимодействовал с представителем организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Швец "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации", заявляет Минюст. В сообщении также говорится, что он "выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", а также "призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении Российской Федерации, передаче российских активов для финансирования Украины".

По данным Минюста, Кисин и Швец проживают за пределами РФ.

Из реестра в связи с ликвидацией исключена некоммерческая организация - фонд "Правовая инициатива".

Минюст РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ограничения энергопотребления на Ставрополье снижены до 30 МВт

В России объявили в розыск журналиста Олега Кашина

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

ЦБ купил у ВЭБа строящийся деловой центр SLAVA в Москве

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Вильфанд назвал повторы волн аномальной жары следствием глобального потепления

Северная Осетия ввела временные ограничения энергопотребления

Роскомнадзору неизвестно о сбоях у российских компаний из-за проблем у Microsoft

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });