Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях листериоза в РФ в последние годы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В России в течение последних лет выявляются единичные случаи листериоза, вспышка заболеваемости которым зафиксирована в США, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре.

"В РФ благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев - 0,07 на 100 тысяч населения (...) Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора", - сказали журналистам в ведомстве.

Со ссылкой на данные СМИ Роспотребнадзор уточнил, что в США объявлена вспышка листериоза, которая охватила 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, скончались два человека, еще почти 30 человек госпитализированы. Наибольшее число случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

По имеющейся информации, многие заболевшие листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, купленные в продуктовых магазинах.

О вспышке листериоза объявили власти Канады. Там от болезни скончались также два человека, еще девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Утверждалось, что заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в 2023 году было исследовано около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки. По микробиологическим показателям было выявлено около 4% проб, не соответствующим гигиеническим нормативам.

Как добавили в ведомстве, "в целях недопущения рисков осложнения эпидемиологической ситуации только по итогам прошлого года изъято из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции, из которых 60% составило продовольственное сырье".