Мишустин прилетел в Магадан
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках традиционной летней поездки по регионам РФ прибыл в Магадан.
Как сообщила пресс-служба правительства, планируется, что в первый день визита Мишустин ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Магадана. Аэропорт является единственным объектом транспортной инфраструктуры Магаданской области, который позволяет осуществлять дальнемагистральные полеты в центральную часть страны и полеты внутри региона.
В настоящее время идет строительство нового пассажирского терминала аэропорта, который планируется ввести в строй в четвертом квартале 2024 года.
В понедельник Мишустин посетит Магаданский морской рыбный порт, завод по переработке рыбного жира ООО "Омега-Си" и парк "Маяк", созданию которого глава правительства лично уделяет много внимания.
Премьер также проведет отдельную встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
В поездке премьера сопровождают министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр транспорта Роман Старовойт.
Мишустин ежегодно летом совершает поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Магаданскую область он уже приезжал в августе 2020 и в июле 2023 года.