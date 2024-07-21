Мишустин прилетел в Магадан

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках традиционной летней поездки по регионам РФ прибыл в Магадан.

Как сообщила пресс-служба правительства, планируется, что в первый день визита Мишустин ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Магадана. Аэропорт является единственным объектом транспортной инфраструктуры Магаданской области, который позволяет осуществлять дальнемагистральные полеты в центральную часть страны и полеты внутри региона.

В настоящее время идет строительство нового пассажирского терминала аэропорта, который планируется ввести в строй в четвертом квартале 2024 года.

В понедельник Мишустин посетит Магаданский морской рыбный порт, завод по переработке рыбного жира ООО "Омега-Си" и парк "Маяк", созданию которого глава правительства лично уделяет много внимания.

Премьер также проведет отдельную встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

В поездке премьера сопровождают министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр транспорта Роман Старовойт.

Мишустин ежегодно летом совершает поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Магаданскую область он уже приезжал в августе 2020 и в июле 2023 года.