Поиск

Мишустин прилетел в Магадан

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках традиционной летней поездки по регионам РФ прибыл в Магадан.

Как сообщила пресс-служба правительства, планируется, что в первый день визита Мишустин ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Магадана. Аэропорт является единственным объектом транспортной инфраструктуры Магаданской области, который позволяет осуществлять дальнемагистральные полеты в центральную часть страны и полеты внутри региона.

В настоящее время идет строительство нового пассажирского терминала аэропорта, который планируется ввести в строй в четвертом квартале 2024 года.

В понедельник Мишустин посетит Магаданский морской рыбный порт, завод по переработке рыбного жира ООО "Омега-Си" и парк "Маяк", созданию которого глава правительства лично уделяет много внимания.

Премьер также проведет отдельную встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

В поездке премьера сопровождают министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр транспорта Роман Старовойт.

Мишустин ежегодно летом совершает поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Магаданскую область он уже приезжал в августе 2020 и в июле 2023 года.

Магадан Михаил Мишустин Алексей Чекунков Роман Старовойт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Курской области за день уничтожено 20 украинских дронов

Около десяти тысяч жителей Анапы остаются без света

Что произошло за день: суббота, 20 июля

В Минтрансе РФ стоит вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний

В Якутии на тушение угрожающего селу лесного пожара направлены два самолета

Шесть жителей Белгородской области пострадали за минувший день

Дым от лесных пожаров окутал более 40 населенных пунктов Якутии

Дым от лесных пожаров окутал более 40 населенных пунктов Якутии

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Ростовская область отключила от электроснабжения часть потребителей для разгрузки сетей

Алушта обесточена из-за аварии на ЛЭП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });