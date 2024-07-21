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Площадь природных пожаров в Якутии сократилась за сутки на более чем 100 тыс. га

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Площадь природных пожаров в Якутии за сутки удалось сократить более чем на 100 тыс. га, в активной стадии остаются более 70 очагов, в том числе в районе населенных пунктов, сообщает региональный главк МЧС России.

"Авиация МЧС России применялась на территории Абыйского и Верхневилюйского районов, слив на кромки пожаров 279 тонн воды. Сегодня воздушные суда продолжат работу в этих районах. Аэромобильная группировка МЧС России задействована на защите сел Дабан, Быракан и Кенг-Кюель", - приводятся в сообщении слова начальника республиканского ГУ МЧС Павла Гарина.

Он отметил, что обстановка с природными пожарами постепенно стабилизируется. Дожди на юге и в юго-восточной части Якутии за сутки помогли сократить площадь пожаров более чем на 100 тыс. гектаров.

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории республики действует 76 природных пожаров, с момента их обнаружения огонь прошел свыше 573 тыс. га. За сутки ликвидировано 16 пожаров и локализовано 11 на общей площади на 176 тыс. га.

На особом контроле находятся 12 возгораний в районе населенных пунктов. По данным космического мониторинга НЦУКС задымленность наблюдается в 17 населенных пунктах на территории Абыйского, Верхоянского, Верхневилюйского и Олекминского районов.

Якутия МЧС РФ лесные пожары
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