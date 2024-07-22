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Часть жителей села Оргет в Якутии отселили из-за угрозы лесного пожара

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Организовано переселение части жителей села Оргет в Верхневилюйском районе, которому угрожает лесной пожар, написал в своем телеграм-канале глава района Валерий Николаев.

"Комиссией и местным оперативным штабом принято решение о переселении беременных, инвалидов, пожилых и детей в безопасное место", - написал он.

Площадь лесного пожара составляет 5,7 тыс. га. По словам Николаева, он действует в 6 км к югу от села. Его тушат 47 человек и 5 единиц техники.

Всего по данным Авиалесоохраны на территории Якутии действуют 78 природных пожаров на площади свыше 659 тыс. га и три пожара на землях иных категорий.

Пожароопасный сезон начался в Якутии с 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим

Верхневилюйский район Валерий Николаев Якутия
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