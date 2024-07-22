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Мишустин 22-23 июля посетит Хабаровск

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Хабаровске ознакомится с планами развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры аэропорта города.

"22-23 июля председатель правительства посетит Хабаровск. Мишустин ознакомится с планами развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры аэропорта Хабаровска, встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Кроме того, премьер посетит завод энергетического машиностроения АО "Дальэнергомаш", Дальневосточный государственный университет путей сообщения и Детскую краевую клиническую больницу имени А.К.Пиотровича.

Сопровождать главу правительства в этой поездке будут министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр транспорта Роман Старовойт и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Премьер-министр РФ ежегодно летом совершает поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В этом году он начал свое турне с посещения Магадана, откуда прибудет в Хабаровск.

В последний раз Хабаровский край Мишустин приезжал летом 2021 года.

Михаил Мишустин Хабаровск Роман Старовойт Михаил Мурашко
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