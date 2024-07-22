ФСБ пресекла канал переправки из Европы взрывчатых веществ в РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ пресекли в Санкт-Петербурге канал переправки взрывчатки из Италии и Германии в РФ для совершения терактов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, "средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей".

Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ).

"В целях установления организаторов и пособников готовящихся диверсионно-террористических актов органами безопасности в рамках взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом запрошены соответствующие европейские спецслужбы. До настоящего времени указанные запросы остались без ответа", - говорится в сообщении.

В ЦОС напомнили, что "аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 года в республике Крым".

"Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны, при этом курировал их деятельность руководитель Офиса В. Зеленского Машовец Р.В., который объявлен российскими правоохранительными органами в розыск", - заявили в ФСБ.