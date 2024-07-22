Российский буксир задействован в иранских учениях на Каспии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Спасательный буксир Каспийской флотилии (КФл) принял участие в манёврах ВМС Ирана по спасению на море, сообщило Минобороны России в понедельник.

"Экипаж аварийно-спасательного судна Каспийской флотилии и моряки ВМС Ирана отработали действия по оказанию помощи кораблю, условно получившему повреждения, поиску и спасению находящегося в воде экипажа. Также моряки двух стран совершенствовали на практике навыки буксировки аварийного судна", - сказано в сообщении.

По завершении учений российский буксир "СБ-45" продолжил выполнять задачи в акватории Каспийского моря, информирует ведомство.

Ранее агентство "Тасним" со ссылкой на представителя иранских ВМС Аббаса Хасани сообщило, что в территориальных водах Ирана в Каспийском море в понедельник стартовали масштабные военно-морские манёвры республики, в которых принимает участие судно ВМФ России.

В четырехдневных учениях задействованы воздушно-десантная дивизия ВМС Ирана, а также корветы и вертолёты. С российской стороны представлено судно "СБ-45", которое вошло в иранские воды 21 июля, говорилось в сообщении.

Агентство IRNA в свою очередь отмечает, что учения проводят с целью повысить готовность к возможным инцидентам на море.

По словам Хасани, наблюдателями на манёврах выступают представители других стран Каспийского моря, в том числе Азербайджана.

Буксир "СБ-45" построен для службы поисковых и аварийно-спасательных работ КФл в Астраханском филиале Центра судоремонта "Звездочка". Предназначен для буксировки и снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров как на потерпевших аварию судах, береговых сооружениях, эвакуации с них людей и оказание медицинской помощи пострадавшим, подачи электроэнергии и поддержания кораблей на плаву, выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м, а также сбора нефтепродуктов с поверхности моря, выполнения поисковых и обследовательских работ, говорится в сообщении Министерства обороны РФ.