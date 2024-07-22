Иран начал морские учения в Каспийском море с участием России

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Иран проводит военно-морские учения в своих территориальных водах в Каспийском море, в них принимает участие судно Военно-морского флота РФ, сообщает "Тасним" со ссылкой на представителя иранских военно-морских сил капитана Аббаса Хасани.

В четырехдневных маневрах, которые стартовали в понедельник, участвует воздушно-десантная дивизия ВМС Ирана, а также корветы и вертолеты. С российской стороны на учениях представлено судно "СБ-45", которое вошло в иранские воды 21 июля.

Агентство IRNA в свою очередь отмечает, что учения проводят с целью повысить готовность к возможным инцидентам на море.

По словам Хасани, помимо вооруженных сил Ирана, наблюдателями на маневрах выступают представители других стран Каспийского моря, в том числе Азербайджана.