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Российские военные за сутки сбили 163 украинских дрона, в том числе 80 над РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 163 украинских беспилотника, в том числе 80 над территорией России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 над территорией Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ в понедельник.

В ведомстве также сообщили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16629 танков и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23941 единица специальной военной автомобильной техники", - сказали в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ HIMARS Минобороны
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