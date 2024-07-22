НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение "по делу металлургов"

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ПАО "НЛМК" и Федеральная антимонопольная служба подписали мировое соглашение об урегулировании спора по законности решения ФАС о наличии коллективного доминирования ("дело металлургов"), говорится в материалах суда.

ФАС в феврале 2022 года признала "Северсталь", НЛМК и ММК нарушившими антимонопольное законодательство. Ведомство сочло, что компании установили и поддерживали монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Кроме того, было установлено, что объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019-2020 годов. ММК был назначен штраф 8 млрд рублей, НЛМК - 6,4 млрд рублей, "Северстали" - 8,7 млрд рублей.

В мае 2024 года суд утвердил мировое соглашение между "Северсталью" и регулятором.

В июне глава ФАС Максим Шаскольский сказал, что ведомство подписало такое же соглашение с ММК.

"Северсталь" в рамках мирового соглашения с ФАС должна заплатить штраф в размере около 900 млн рублей. При корректировке размера штрафа в рамках договора между компанией и ведомством для расчета была взята за основу более низкая планка процента выручки от продажи г/к проката в 2021 году, рассказывали ранее источники. Компания также частично выполнила выданные ранее службой предписания - в частности, разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. По словам источников "Интерфакса", условия мирового соглашения с ММК в целом идентичны и предполагают уплату 10% от объявленного первоначально штрафа.

Глава ФАС Максим Шаскольский говорил в июне журналистам, что в делах трех металлургических компаний "есть отдельные схожие позиции", однако решение о мировой по "Северстали" не предполагает автоматически аналогичное решение по всем остальным компаниям.