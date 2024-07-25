В России производство сидра, пуаре и медовухи за полугодие выросло на 17,4%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В России в первом полугодии 2024 года было выпущено 5,994 млн декалитров (дал) сидра, пуаре и медовухи, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Производств пива и пивных напитков за этот период выросло на 9,4%, до 438,9 млн дал.

В том числе пива было выработано 384,1 млн дал (на 8,8% больше), пивных напитков - 54,8 млн дал (на 13,4% больше).