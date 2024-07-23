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РФ в первом полугодии увеличила импорт алкоголя на 2%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии этого года импортировала 48 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 2% (на 961 тыс. дал) больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин в интервью "Российской газете".

При этом он отметил, что на рынке существует тенденция замещения импорта: "меньше завозим из недружественных стран и больше - из дружественных".

"Например, вместо виски из Шотландии стали больше поставлять из Индии, вместо французского вина - грузинское", - сказал он.

По словам Алешина, в магазинах есть и дорогой европейский алкоголь.

"Но это нишевый продукт, у него свой потребитель, который готов платить за него большие деньги. Мы не чиним препятствий его импорту в Россию. В отличие от тех стран, кто вводит санкции на российский алкоголь, - сказал глава службы. - Экспорт нашего спиртного продолжает сокращаться: хотя отечественные производители ищут новые рынки сбыта, сделать это не так-то просто - везде жесткая конкуренция".

Как отметил Алешин, проблема с экспортом еще и в том, что раньше, во времена СССР, существовала централизованная организация, которая занималась экспортом алкоголя и имела сильные лоббистские возможности.

"Теперь же каждый производитель сам кузнец своего счастья", - заметил он.

Говоря об эксперименте по маркировке иностранного алкоголя, Алешин заявил, что в нем участвуют 35 таможенных складов и складов временного хранения в 11 регионах. В эксперименте задействовано более 75% импортеров.

"Задача - подготовить площадку, отработать технически сам процесс, создать условия для бизнеса для полного переноса маркировки импортного алкоголя на территорию РФ. Госдума и Совет Федерации эту идею поддерживают", - сказал он.

Срок эксперимента установлен до 31 мая 2026 года.

Как сообщалось, согласно законопроекту, разработанному Минфином, с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе.

Минфин Совет Федерации Росалкогольтабакконтроль
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