В очередях к Крымскому мосту скопилось более тысячи машин

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту во вторник утром ожидают более тысячи автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

По его данным, на 09:00 по Москве в очереди со стороны Тамани стояло 780 транспортных средств, в очереди со стороны Керчи - 320. Ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в три часа, со стороны Керчи - в один час.

Ранее утром, примерно с 7:30 движение автотранспорта по мосту перекрывали на 36 минут.