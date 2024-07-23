Госдума приняла закон о корректировке ряда налогов в нефтегазовой отрасли

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые корректируют параметры ряда нефтегазовых налогов и другие критерии налоговой системы РФ.

Поправки (№577665-8) были внесены в парламент правительством.

Самотлорское месторождение

Согласно принятым поправкам, для Самотлорского месторождения вводится дополнительный вычет по НДПИ с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2026 г., общий размер вычета за эти периоды не должен превышать 16,6 млрд. руб.

Сейчас для Самотлорского месторождения "Роснефти" уже действует вычет, он был введен с 1 января 2018 г. и действует до 31 декабря 2027 г., его размер составляет 2,917 млрд руб. в месяц или 35 млрд руб. в год.

Согласно принятым поправкам, сумма данного налогового вычета за налоговые периоды, начало которых приходится на период с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2026 г. включительно, увеличивается на коэффициент НВ, рассчитываемый в миллионах рублей.

В итоге, с 1 июля по 31 декабря 2024 г. размер дополнительного вычета составит не более 1,167 млрд. руб. в месяц (7 млрд руб. до конца года); за период с 1 января по 31 декабря 2025 г. ежемесячный размер вычета может составить не более 583 млн руб. (6,996 млрд руб. за год); за период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г. - 434 млн. руб. в месяц (5,208 млрд руб. за год). При этом уточняется, что общая сумма дополнительного налогового вычета за все налоговые периоды не может превышать 16,6 млрд руб.

Ранее (5 июля 2022 г.) Госдума уже вводила дополнительный налоговый вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения, он действовал с 1 апреля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. Тогда условием его выплаты было превышение в налоговом периоде цены нефти над "базовой" ценой в размере $44,2 за баррель. В пояснительной записке к документу говорилось, что данная поправка необходима для поддержания уровня добычи нефти на обводненных месторождениях.

ИНК и налоговый вычет

Принятые в третьем чтении поправки увеличивают базу расчета НДД для "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) в 2025-2029 гг. на сумму возвращаемого налогового вычета.

Налоговый вычет был предоставлен компании с 1 июля 2022 года до конца 2024 года для создания новых мощностей по переработке этана или сжиженных углеводородных газов (СУГ), его размер - не более 5 млрд рублей в месяц. Комментируя данную поправку на заседании комитета Госдумы по бюджету, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил: "У нас исключается из состава фактических расходов по НДД сумма возврата налогового вычета по НДПИ и процентов, уплачиваемых по НДПИ за период с 2025-2029 гг. с тем, чтобы правильно рассчитывать обязательство по НДД, то есть увеличить их".

В октябре 2023 года при принятии бюджета Минфин оценивал размер налогового вычета в 2023 и 2024 годах по 60 млрд руб., в 2022 году он составил 25 млрд руб. НДПИ, возвращаемый в 2025-2029 годах исчисляется по формуле. Согласно расчетам Минфина, в 2025 г. бюджет получит 38,4 млрд руб., в 2026 г. - 44,4 млрд руб.

Закачка газа в пласт НДПИ

Принятые в третьем чтении поправки обнуляют с 2025 г. НДПИ при закачке газа и конденсата в пласт для поддержания давления при добыче углеводородного сырья.

Ранее нулевой налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) был установлен для природного газа (за исключением попутного), закачанного в пласт для поддержания пластового давления при добыче газового конденсата. Теперь нулевой НДПИ распространяется на газ, закачиваемый в пласт при добыче любого углеводородного сырья.

Кроме того, устанавливается нулевой НДПИ при добыче газового конденсата, закачанного в пласт для поддержания пластового давления при добыче углеводородного сырья.