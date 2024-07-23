Минпромторг отметил сокращение доли нелегального табака на рынке России до 11,3%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - На российском рынке доля нелегальной табачной продукции снизилась до 11,3%, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

"Динамика последнего года такова: 13,3% незаконного оборота в июле 2023 года, 12,6% - в декабре 2023 года, 11,3% - в июле 2024 года", - сказал он.

По его словам, это стало результатом введения маркировки табачной и никотинсодержащей продукции, наделения Роспотребнадзора дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением обязательных требований маркировки в рознице, а также применения в отношении нарушителей мер, предусмотренных в Кодексе об административных правонарушениях.

Как сообщил Заславский, в первом квартале Роспотребнадзор провел внеплановые контрольные мероприятия в отношении 1,5 тысяч точек продаж, что почти в три раза больше, чем в первом квартале 2023 года. В этом же квартале за непредоставление сведений в систему маркировки было возбуждено 415 административных дел. Год назад эта мера не применялась.

Заславский также отметил, что сейчас в стране табачную продукцию продают 278 тысяч легальных точек, что на 67% больше, чем в 2019 году, когда ввели маркировку.

На пресс-конференции были представлены результаты VI Всероссийского полевого исследования по определению доли незаконного оборота табачной продукции в России. Как заявила директор Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Ирина Бушина, доля нелегальной табачной продукции в 11,3% - это показатель в пересчете на курящих. В пересчете на все население она составляет 11,7%.

По ее словам, несмотря на снижение, предстоит еще большая работа по обелению рынка. "11,3% - это все еще очень много. И в конкретных цифрах упущенных бюджетных доходов это порядка 100 млрд рублей", - сказала она.

Бушина также сообщила, по-прежнему наибольшую часть нелегального оборота - 56,6% - составляют сигареты, незаконно ввезенные в Россию из стран ЕАЭС. Причем 86,8% имеют белорусское происхождение. Доля сигарет, нелегально ввезенных из Армении, сократилась на 2,4 п.п., до 11,2%, на нелегальный ввоз из Киргизии и Казахстана суммарно приходится не более 2%.

Как сообщил на пресс-конференции замгендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки) Реваз Юсупов, в этом году было закрыто 7 кустарных табачных производств и заблокирована продажа 70 млн нелегальных пачек. "Всего же за время работы маркировки закрыто 52 предприятия, которые нелегально производили сигареты и табачные изделия. В прошлом году их было 15", - сказал он.

Говоря о реализации проекта "цифровой акциз", Юсупов сообщил, что функционал нового модуля заработал с 1 июля. Он дает возможность контролировать выдачу кодов маркировки производителям и импортерам под обеспечительные меры, что позволяет отказаться от бумажных акцизных марок. Система маркировки в России готова к переходу на цифровой акциз, отметил он. "Уже 2,5 года мы сверяем данные наши и данные налоговой службы, чтобы понимать, что расхождений нет и можно смело переходить на вычисление и начисление акцизов через систему маркировки. Мы видим, что расхождение данных минимальное", - сказал Юсупов.