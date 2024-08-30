Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Правительство утвердило переходные положения по маркировке табака

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило переходные положения по маркировке табачных изделий акцизными и специальными марками.

Как сообщает Минфин, это связано с отменой с 1 сентября 2024 года обязательного требования о маркировке табачной продукции бумажными марками, что предусмотрено законом от 8 августа 2024 года.

Согласно постановлениям правительства, подписанным 30 августа и размещенным на официальном портале правовой информации, производители отечественной табачной продукции смогут продолжать наносить специальные марки до момента израсходования запасов марок, полученных ранее, но не позднее 1 июля 2025 года. "Это позволит сократить издержки предприятиям, чьи материальные запасы потребительской упаковки не будут соответствовать установленным к такой упаковке требованиям без нанесенной специальной марки", - говорится в сообщении.

Специальные марки будут изготавливаться до 1 января 2025 года.

Что касается акцизных марок, то ФТС с 1 сентября 2024 года должна прекратить прием и рассмотрение заявлений об их выдаче для маркировки табачной продукции. Кроме того, до 26 декабря 2025 года ФТС должна провести инвентаризацию остатков акцизных марок, заказанных импортерами табачной продукции, и по ее итогам уничтожить их.

1 июня 2024 года в России вступил в силу закон, который ввел так называемый цифровой акциз (учетно-контрольные спецмарки), интегрированный в систему маркировки.

Правительство Минфин ФТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В результате обстрела Белгорода с пригородом один человек погиб, семеро пострадали

Что произошло за день: пятница, 30 августа

МАК выпустил промежуточный отчет по упавшему под Коломной Superjet 100

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

РКН пригрозил блокировкой интернет-магазина Акунина и Goodreads

Банк России отметил увеличение числа квалифицированных инвесторов до 798 тысяч

Сбербанк имеет запас капитала и готов к повышению антициклической надбавки

ГК "Русагро" подало иск к Виталию Юсуфову о взыскании убытков

Иноагентами признаны Елена Лукьянова и Галина Тимченко

Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года

Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });