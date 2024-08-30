Правительство утвердило переходные положения по маркировке табака

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило переходные положения по маркировке табачных изделий акцизными и специальными марками.

Как сообщает Минфин, это связано с отменой с 1 сентября 2024 года обязательного требования о маркировке табачной продукции бумажными марками, что предусмотрено законом от 8 августа 2024 года.

Согласно постановлениям правительства, подписанным 30 августа и размещенным на официальном портале правовой информации, производители отечественной табачной продукции смогут продолжать наносить специальные марки до момента израсходования запасов марок, полученных ранее, но не позднее 1 июля 2025 года. "Это позволит сократить издержки предприятиям, чьи материальные запасы потребительской упаковки не будут соответствовать установленным к такой упаковке требованиям без нанесенной специальной марки", - говорится в сообщении.

Специальные марки будут изготавливаться до 1 января 2025 года.

Что касается акцизных марок, то ФТС с 1 сентября 2024 года должна прекратить прием и рассмотрение заявлений об их выдаче для маркировки табачной продукции. Кроме того, до 26 декабря 2025 года ФТС должна провести инвентаризацию остатков акцизных марок, заказанных импортерами табачной продукции, и по ее итогам уничтожить их.

1 июня 2024 года в России вступил в силу закон, который ввел так называемый цифровой акциз (учетно-контрольные спецмарки), интегрированный в систему маркировки.