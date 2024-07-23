РСА за 3 месяца инициировал блокировку 893 ресурсов о незаконном обороте полисов ОСАГО

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков (РСА) инициировал блокировку 95,6% ресурсов с информацией о незаконном обороте полисов ОСАГО в период с 1 апреля по 30 июня 2024 года, сообщает союз.

Всего за этот период РСА было выявлено 934 таких ресурса, общий коэффициент удаления с учетом закрытия ресурсов, выявленных в предыдущие периоды, составил 95,6%.

РСА ведет активную работу в интернете по выявлению ресурсов, на которых размещается информация с различными предложениями, нарушающими законодательство в сфере ОСАГО. "Благодаря активной работе специалистов РСА, занимающихся выявлением в сети ресурсов, на которых размещается информация с различными предложениями, нарушающими законодательство в сфере ОСАГО, удается блокировать почти 96% объявлений с поддельными полисами, однако возможность нарваться на мошенников всегда остается", - прокомментировал данные директор по защите активов РСА Сергей Ефремов.

Согласно анализу РСА, 99,6% мошеннических предложений за период были связанны с продажами поддельных полисов ОСАГО, они размещались на форумах или досках объявлений. А оставшиеся 0,4% - на сайтах, в группах или на личных страницах в социальных сетях.

"Иногда владельцы транспортных средств сами пытаются найти в интернете предложения о возможности купить полис ОСАГО дешевле, чем на сайте страховой компании. К сожалению, это приводит к тому, что в случае возникновения страхового событий компания откажет в возмещении убытков", - предупреждает РСА.

По итогам первого полугодия 2024 года 66% полисов обязательной автогражданки продается электронно. Поэтому современным автовладельцам особенно важно внимательно проверять ресурс в интернете, на котором владелец собирается купить полис, говорится в сообщении союза.

Существует риск покупки поддельного полиса или фейкового полиса - полиса, например, оформленного на автомобиль другой марки, мощности или даже на мотоцикл. Чтобы избежать риска покупки поддельного полиса ОСАГО, РСА со своей стороны рекомендует покупать полисы через официальные ресурсы страховых компаний - на сайтах или в приложениях, а также проверять полис на подлинность на сайте РСА.