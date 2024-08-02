СФ поддержал закон о связи работодателей с военкоматами через электронный реестр

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о взаимодействии организаций с военкоматами через электронный реестр призывников и стоящих на военном учете.

Закон разработан в рамках реализации поручения президента РФ по вопросам призыва граждан на военную службу (Пр-2474), в соответствии с которым осенний призыв 2024 года должен осуществляться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете", отмечается в пояснительной записке.

В частности, закон уточняет положения 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" об информационном взаимодействии военных комиссариатов с организациями, в которых работают (обучаются) граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете.

В настоящее время организации (должностные лица, ответственные за военно-учетную работу) направляют в военные комиссариаты необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, в том числе с использованием портала "Госуслуг".

Закон предусматривает возможность взаимодействия организаций и военных комиссариатов также посредством иных информационных систем и ресурсов. Одной из таких государственных информационных систем является реестр воинского учета, который в соответствии с постановлением правительства РФ от 19 апреля 2024 г. № 506 выполняет функции информационного взаимодействия с работодателями в целях осуществления воинского учета, говорится в пояснительной записке к закону.