Россельхозбанк подвергся DDoS-атаке

Ее последствием стали перебои в работе онлайн-сервисов РСХБ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) заявил, что подвергся DDoS-атаке, последствием которой стали перебои в работе онлайн-сервисов.

"C 12:00 сегодняшнего дня цифровые сервисы Россельхозбанка были подвергнуты DDoS-атаке, но благодаря внедрению новой усиленной системы борьбы с атаками данного типа банку удалось минимизировать последствия. Все онлайн-сервисы были доступны во время атаки у большинства клиентов, случаи перебоев в работе носили единичный характер. В настоящий момент атака продолжается, все операции клиентов проходят в штатном режиме", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе РСХБ.

Ранее во вторник клиенты нескольких крупных банков стали жаловаться на перебои в работе мобильных приложений и сайтов кредитных организаций. В частности, по данным Downdetector, проблемы возникли у Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка и Росбанка.

В Райффайзенбанке подтвердили сбой. "Сейчас наши сервисы могут работать нестабильно. Мы прикладываем все усилия, чтобы починить все как можно скорее, и обязательно сообщим о восстановлении", - уведомил банк клиентов в своем Telegram-канале.

Росбанк также сообщил в телеграме, что работает над восстановлением доступа к своим сервисам.

В Газпромбанке заявили, что мобильное приложение и интернет-банк работают в штатном режиме.