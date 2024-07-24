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МИД РФ приветствовал декларацию о восстановлении межпалестинского единства

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россия приветствует подписанную в Китае декларацию о восстановлении межпалестинского единства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несколько слов хотелось бы сказать о подписании пекинской декларации о восстановлении межпалестинского единства. Мы приветствуем договоренности о преодолении межпалестинского раскола", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она напомнила, что эти договоренности были достигнуты по итогам организованной при содействии Китая 23 июля в Пекине встречи 14 палестинских фракций.

В Москве отмечают, что принятая в Пекине декларация "целиком и полностью идет в русле" договоренностей, ранее достигнутых в ходе межпалестинских встреч в Москве, добавила Захарова.

"Мы рассчитываем, что упомянутые договоренности будут реализованы, и исходим из того, что обеспечение единства палестинских рядов и административно-политической целостности Палестины в границах 1967 года являются обязательным условием для налаживания палестино-израильских мирных переговоров", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Москва готова и далее содействовать в этом палестинцам, в том числе во взаимодействии с КНР и стран региона, добавила она.

Накануне сообщалось, что ХАМАС, движение ФАТХ и представители еще 12 палестинских политических сил подписали в Пекине соглашение по примирению после многолетнего разрыва. Глава МИД КНР Ван И по итогам встречи с представителями палестинских фракций сообщил, что в соответствии с документом стороны договорились создать "временное правительство национального примирения" после завершения боевых действий в секторе Газа.

МИД РФ ХАМАС
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