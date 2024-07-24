Госдума приняла закон о реформе обществ взаимного страхования

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О взаимном страховании", которые снимают ряд ограничений для обществ взаимного страхования (ОВС), что позволит им заключать договоры обязательного и добровольного имущественного страхования, требуемого для профессиональной или предпринимательской деятельности.

Законопроект № 1134126-7 группа депутатов внесла в палату в марте 2021 года.

Принятый закон снимает ограничения по количеству участников ОВС, сейчас количество членов ОВС - физлиц не может превышать 2 тыс. человек, юрлиц - 500 организаций. Уточняется минимальное количество членов общества - не менее пяти физических или юридических лиц. В настоящее время действует требование о наличии как минимум пяти физических и трех юридических лиц.

Принятый закон уточняет статьи, связанные с организацией ОВС, созданием и ведением реестра участников ОВС, формированием органов управления, раскрытием информации и сохранением тайны информации о членах ОВС, с реорганизацией, введением временной администрации в ОВС и ликвидацией таких обществ.

Вводится минимальный размер собственных средств для ОВС - 15 млн рублей.

При имущественном страховании, которое является условием осуществления профессиональной или предпринимательской деятельности, либо добровольного страхования гражданской ответственности размер собственных средств ОВС должен составлять не менее 50 млн руб. Если ОВС занимается обязательным страхованием (при условии, что закон позволяет ему это делать), то его капитал должен быть не меньше 240 млн руб. Изменить минимальный размер капитала можно только федеральным законом. Увеличивать этот размер разрешается не чаще одного раза в два года, при этом должен быть установлен переходный период.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

По данным статистики ЦБ по страховому рынку за 2023 год, общие премии, собранные ОВС за этот период, увеличились на 23,5% по сравнению с 2022 годом, но по-прежнему невелики - 1,2 млрд рублей. Выплаты увеличились в 6 раз, до 740 млн рублей. В 2023 году на долю ОВС пришлось около 0,1% всех премий страхового рынка и 0,1% всех выплат.