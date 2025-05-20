Туроператоры с 1 сентября смогут взаимно страховать ответственность друг друга

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - С сентября 2025 года туроператоры получат возможность страховать финансовую ответственность в Обществах взаимного страхования (ОВС), сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"РСТ последовательно выступает за расширение перечня доступных вариантов финансового обеспечения туроператоров. До последнего времени главным видом оставалось оформление финансовых гарантий в страховых компаниях, но из-за высоких рисков страховщики практически ушли из этого сегмента рынка. В качестве основного вида страхования стали использоваться фонды персональной ответственности (ФПО) в ассоциации "Турпомощь", однако этот механизм удобен не всем. Поправки в закон "О взаимном страховании", которые значительно расширяют возможности обществ взаимного страхования, были приняты в июле 2024 года. ОВС будут осуществлять в том числе и вмененное, то есть добровольное страхование, необходимое для доступа к различным видам деятельности. В части, касающейся страхования ответственности туроператоров, они вступают в силу с 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

По словам руководителя комитета РСТ по страхованию Кирилла Сгибнева, подготовка закона шла около 10 лет.

"Объем вмененного страхования на рынке довольно большой, страхование туроператоров на нем составляет очень незначительную часть, однако для них самих этот механизм может стать альтернативой плохо работающему сейчас страхованию финансовой ответственности в традиционных страховых компаниях, а также банковским гарантиям", - сказал он.

По словам Сгибнева, фонд такого общества учреждают и формируют сами члены-туроператоры. Законом оговаривается минимальный размер собственных средств общества в случае осуществления взаимного страхования профессиональной или предпринимательской деятельности - 50 млн рублей. Для покрытия рисков туроператоров среднего уровня этого может быть достаточно, крупным компаниям придется привлекать дополнительные средства.

Как уточнил советник по вопросам безопасности ассоциации "Турпомощь" Владимир Ященко, механизм эффективен для стабильности рынка.

"Все взносы фонда остаются собственностью членов, включая излишки, а это исключает безвозвратные потери, связанные с традиционным коммерческим страхованием. Фактически это аналог кассы взаимопомощи. По международным экспертным оценкам, только благодаря исключению коммерческого посредника компании в ОВС экономят до 25-30% стоимости своей страховки. Мы ожидаем таких же показателей и в турбизнесе", - сказал он.

Как отмечают в РСТ, в последние годы интерес к взаимному страхованию как инструменту защиты самых разных рисков бизнеса, государства и граждан в России заметно вырос. В условиях геополитических рисков, невозможности международного перестрахования, когда во многих сферах идет сокращение страховых услуг или они просто становятся недоступными из-за роста тарифов, как это произошло со страхованием ответственности туроператоров, ОВС могут стать решением проблемы.