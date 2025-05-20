Поиск

Туроператоры с 1 сентября смогут взаимно страховать ответственность друг друга

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - С сентября 2025 года туроператоры получат возможность страховать финансовую ответственность в Обществах взаимного страхования (ОВС), сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"РСТ последовательно выступает за расширение перечня доступных вариантов финансового обеспечения туроператоров. До последнего времени главным видом оставалось оформление финансовых гарантий в страховых компаниях, но из-за высоких рисков страховщики практически ушли из этого сегмента рынка. В качестве основного вида страхования стали использоваться фонды персональной ответственности (ФПО) в ассоциации "Турпомощь", однако этот механизм удобен не всем. Поправки в закон "О взаимном страховании", которые значительно расширяют возможности обществ взаимного страхования, были приняты в июле 2024 года. ОВС будут осуществлять в том числе и вмененное, то есть добровольное страхование, необходимое для доступа к различным видам деятельности. В части, касающейся страхования ответственности туроператоров, они вступают в силу с 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

По словам руководителя комитета РСТ по страхованию Кирилла Сгибнева, подготовка закона шла около 10 лет.

"Объем вмененного страхования на рынке довольно большой, страхование туроператоров на нем составляет очень незначительную часть, однако для них самих этот механизм может стать альтернативой плохо работающему сейчас страхованию финансовой ответственности в традиционных страховых компаниях, а также банковским гарантиям", - сказал он.

По словам Сгибнева, фонд такого общества учреждают и формируют сами члены-туроператоры. Законом оговаривается минимальный размер собственных средств общества в случае осуществления взаимного страхования профессиональной или предпринимательской деятельности - 50 млн рублей. Для покрытия рисков туроператоров среднего уровня этого может быть достаточно, крупным компаниям придется привлекать дополнительные средства.

Как уточнил советник по вопросам безопасности ассоциации "Турпомощь" Владимир Ященко, механизм эффективен для стабильности рынка.

"Все взносы фонда остаются собственностью членов, включая излишки, а это исключает безвозвратные потери, связанные с традиционным коммерческим страхованием. Фактически это аналог кассы взаимопомощи. По международным экспертным оценкам, только благодаря исключению коммерческого посредника компании в ОВС экономят до 25-30% стоимости своей страховки. Мы ожидаем таких же показателей и в турбизнесе", - сказал он.

Как отмечают в РСТ, в последние годы интерес к взаимному страхованию как инструменту защиты самых разных рисков бизнеса, государства и граждан в России заметно вырос. В условиях геополитических рисков, невозможности международного перестрахования, когда во многих сферах идет сокращение страховых услуг или они просто становятся недоступными из-за роста тарифов, как это произошло со страхованием ответственности туроператоров, ОВС могут стать решением проблемы.

Турпомощь РСТ Кирилл Сгибнев ОВС Владимир Ященко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минфине ожидают IPO госкорпорации "ДОМ.РФ" в ноябре

В санкционный список ЕС включены 183 танкера

Минфин предложил отраслевые критерии допуска на российский рынок

ЕС включил в 17-й пакет санкции против 189 судов

Великобритания ввела санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ

Великобритания ввела санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ

Лондон добавил в санкционные списки по России 20 физлиц и 62 структуры

Источник сообщил, что указ о продлении режима репатриации валютной выручки подписан

ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России

ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России

Экспорт смартфонов из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года

Экспорт смартфонов из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2263 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6392 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });