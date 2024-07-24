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Гинцбург предложил создать консервы вакцин на случай пандемии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург считает необходимым создать "консервы вакцинных препаратов" для возбудителей, которые могут обладать пандемический потенциалом, таких заболеваний в целом около 15-20.

"Надо договориться о едином списке тех возбудителей инфекционных заболеваний, которые могут вызвать пандемию. А это небольшой список, это 15-20, максимум, возбудителей на сегодняшний день (...) надо выделить 15-20 возбудителей, выделить одну технологию, по которой надо создать консервы вакцинных препаратов (...) которые, в случае пандемического осложнения, нарабатывались в течение буквально 2-3 недель в том количестве, которое необходимо для гражданского полноценного оборота", - сказал Гинцбург на сессии в рамках форума "Здоровое общество".

По его мнению, основной ошибкой 2019 года было то, что все готовились к отражению пандемии птичьего гриппа, но пришел иной возбудитель. В случае заготовки таких консервов, по мнению Гинцбурга, можно быть готовыми к отражению любых осложнений пандемических штаммов заболеваний, которые могут появиться как в России, так и за рубежом.

Также Гинцбург отметил, что в настоящее время в результате работы по мониторингу коронавируса появилось представление о том, какими маркерами должно обладать заболевание, которое имеет пандемический потенциал.

Александр Гинцбург
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