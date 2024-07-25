Патрушев исключил возможность беспрепятственного прохода западных судов в порты Азовского моря

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Страны Запада не смогут беспрепятственно пройти к азовским портам, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Учитывая агрессивный характер стран Запада, напрямую поддерживающих киевский режим в проведении боевых и террористических действий против России, ни о каком беспрепятственном проходе их судов к азовским портам в настоящее время не может быть и речи", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".