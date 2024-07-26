Министр финансов США и еврокомиссар обсудили использование замороженных активов РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони меры по реализации достигнутых в рамках G7 договоренностей по замороженным российским активам, сообщил американский Минфин.

"Министр и комиссар обсудили дальнейшие шаги по выполнению обязательств, взятых лидерами G7 в Апулии, по предоставлению займов (....), которые позволят использовать замороженные российские суверенные активы для поддержки сопротивления Украины и содействия ее долгосрочному восстановлению", - говорится в сообщении ведомства.

На встрече с министром экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти Йеллен заявила о "необходимости продолжения работы с Европейским союзом и остальными странами G7 над укреплением режимов санкций", которые "ограничивают способность России" проводить специальную военную операцию на Украине.

Стороны также обменялись мнениями об "избыточных промышленных мощностях Китая, которые могут привести к глобальным последствиям и искажению цен".

Так, Йеллен проинформировала Джорджетти о мерах, принятых Белым домом, для защиты американских компаний и работников от "пагубного воздействия избыточных производственных мощностей Китая на рынок", сообщил Минфин США.

Встречи прошли в кулуарах совещания министров финансов и глав центробанков стран G20 в Рио-де-Жанейро.