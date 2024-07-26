В Думу внесли законопроект об уплате половины штрафа за неправильную парковку

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект № 682040-8 о возможности уплаты половины штрафа за нарушение правил парковки автомобилей в течение 20 дней со дня вынесения постановления о штрафе.

В статье 1.31 КоАП предлагается прописать право регионов вводить возможность платить в сокращенном в два раза размере административные штрафы за нарушения правил на платных парковках общего пользования, если штраф будет выплачиваться не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа.

В пояснительной записке отмечается, что для жителей крупных городов актуальны вопросы уплаты штрафов за нарушение правил платной парковки. На сегодняшний день платные парковки введены в Москве, Петербурге, Севастополе, Астрахани, Белгороде, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Курске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Сочи, Ставрополе, Твери, Туле, Тюмени, Челябинске, Чебоксарах.

По своей правовой природе такие правонарушения схожи с нарушениями правил дорожного движения; но если штрафы за нарушение ПДД при быстрой оплате могут быть уплачены в половинном размере, то в случае у нарушителей правил парковки такой возможности нет. "Для жителей и гостей этих городов такие различия часто непонятны", - говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта создаст предпосылки унифицировать правоприменительную практику по административным правонарушениям вне зависимости от уровня акта, которым установлена такая ответственность, считают петербургские депутаты.