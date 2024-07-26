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Путину предложили переназначить действующих глав Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыма

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Генеральный совет партии "Единая Россия" предложил президенту Владимиру Путину кандидатуры действующих глав Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыма для назначения на новый срок.

"Генсовет партии принял решение поддержать (глав республик) - Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии - Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии - Казбека Кокова. Коллеги входят в высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов", - заявил врио секретаря генсовета Владимир Якушев. Его слова приведены на сайте партии.

После сбора предложений от партий президент внесет по три кандидатуры в соответствующие законодательные органы. Голосование по избранию главы Ингушетии пройдет 8 сентября, Крыма и Кабардино-Балкарии - не позднее 23 октября.

Владимир Якушев Единая Россия Крым Кабардино-Балкария Владимир Путин Ингушетия
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