Путину предложили переназначить действующих глав Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыма

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Генеральный совет партии "Единая Россия" предложил президенту Владимиру Путину кандидатуры действующих глав Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыма для назначения на новый срок.

"Генсовет партии принял решение поддержать (глав республик) - Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии - Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии - Казбека Кокова. Коллеги входят в высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов", - заявил врио секретаря генсовета Владимир Якушев. Его слова приведены на сайте партии.

После сбора предложений от партий президент внесет по три кандидатуры в соответствующие законодательные органы. Голосование по избранию главы Ингушетии пройдет 8 сентября, Крыма и Кабардино-Балкарии - не позднее 23 октября.