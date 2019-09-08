Бывший прокурор Ингушетии Калиматов избран главой региона

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали главой республики Махмуд-Али Калиматова.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на внеочередном заседании в ходе тайного голосования за Калиматова проголосовали 27 депутатов.

Три депутата поддержали кандидатуру координатора Ингушского регионального отделения ЛДПР, старшего территориального специалиста ПАО "ВымпелКом" Магомеда Зурабова, кандидатуру депутата городского совета Назрани, председателя совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхана Евлоева никто не поддержал.

Всего на заседании присутствовали 31 из 32 депутатов.

Калиматов был назначен врио главы региона 26 июня этого года, после того как Юнус-Бек Евкуров, руководивший Ингушетией в течение 12 лет, в июне 2019 года решил уйти в отставку.

Согласно Конституции республики, глава Ингушетии избирается сроком на пять лет. 8 мая 2013 года депутаты Народного собрания республики приняли поправки в законопроект о выборах главы республики, согласно которым высшее должностное лицо региона избирается парламентом.