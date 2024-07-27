Три лесных пожара потушили в Иркутской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Иркутской области потушили три лесных пожара площадью 143 га и выявили два новых возгорания, которые возникли из-за гроз, сообщает пресс-служба областного правительства в субботу.

"Накануне, 26 июля, в лесном фонде региона ликвидировано три ранее обнаруженных пожара общей площадью 143 гектара: два - в Мамско-Чуйском районе, один - в Киренском. Вновь зарегистрировано 26 июля и действуют два лесных пожара в Усть-Кутском и Киренском районах, возникших из-за гроз, на общей площади 2 гектара", - говорится в сообщении.

Также продолжается ликвидация трех ранее локализованных пожаров на общей площади 119 га: двух в Бодайбинском районе, одного - в Мамско-Чуйском.

Уточняется, что всего на утро пятницы в действующем состоянии в лесном фонде перешло 16 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 5 тыс. 688 га: восемь - в Бодайбинском районе, пять - в Мамско-Чуйском, два - в Киренском и один - в Катангаском районе.

Всего тушение лесных пожаров 26 июля вели 410 человек с применением 49 единиц техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли четыре самолета Ан-2 и четыре легкомоторных самолетов. Два вертолета Ми-8 были задействованы в передислокации личного состава лесных формирований.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области зарегистрировано 692 пожара общей площадью 68 тыс. 416,8 га.