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Николай Патрушев заявил, что Москве все равно, кто победит на выборах в США

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Николай Патрушев считает, что американская политика в отношении России не поменяется в лучшую сторону вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США.

"Нам совершенно все равно, Трамп или Камала (Харрис), в лучшую сторону для нас пока ничего не меняется", - заявил Патрушев журналистам в воскресенье.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата к 7 августа.

Кандидатом от Республиканской партии стал 45-й президент США Дональд Трамп.

Николай Патрушев США
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